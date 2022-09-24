تنظيم الطبعة ال13 للمهرجان الوطني للمسرح الفكاهي

أعلنت محافظة المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي اليوم بالمدية عن العودة المنتظرة لهذا الحدث الثقافي الهام بعد توقفه لمدة 4 سنوات، منها سنتين بسبب جائحة الكوفيد-19.

و أفاد محافظ المهرجان، سعيد بن زرقة, بتخصيص الطبعة ال13 للمهرجان لتكريم الممثل الكوميدي الراحل بومدين سيراط (1947-1995) أحد اعمدة المسرح الجزائري المعروف بأدواره المميزة في مسرحيات "اللثام"، "لي كلا يخلص" "البلعوط" ، "العلق" ،"الخبزة"، "حمام ربي" ، "الأجواد"، "التفاح" و "المايدة".

و أشار إلى تنظيم المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بدار الثقافة "حسن الحسني" للمدية، من ال 7 إلى 11 من ديسمبر المقبل وسيشهد هذا الحدث مشاركة سبع فرق مسرحية ستتنافس على نيل الجائزة الأولى للمهرجان "العنقود الذهبي".

و إلى جانب جائزة "العنقود الذهبي" التي تتوج أحسن عمل مسرحي من كل النواحي سيتنافس المشاركون أيضا على الجوائز السبع الأخرى المخصصة لأحسن إخراج مسرحي، أحسن نص، أحسن سينوغرافيا، أحسن موسيقى و أحسن أداء مسرحي لدى الإناث و الذكور.

كما ستخصص لجنة تحكيم المهرجان جائزة خاصة لأحسن مسرحية نالت إعجابها، بهدف تشجيع الفرق المسرحية الناشئة، حسب توضيحات محافظ المهرجان.

وستتميز الطبعة ال13 للمهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية أيضا بتقديم عروض مسرحية و عروض مونولج خارج المنافسة، بالأحياء الجامعية وقاعات العرض بعدد من التجمعات الحضرية الكبرى و بالهواء الطلق.