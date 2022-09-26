الجزائر ترفع عدد الطلاب الفلسطينيين

أعلن سفير دولة فلسطين فايز أبو عيطة، اليوم موافقة الجزائر على زيادة عدد الطلاب المقبولين في المنحة الدراسية "ليسانس" للعام 2022/2023م.

وأوضح أبو عيطة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن الجزائر قررت مضاعفة منحة الدراسة بشكل استثنائي، تعويضا عن الأعوام السابقة التي توقفت فيها المنحة حيث وصل عددهم هذا العام إلى 422 طالبًا في كافة التخصصات.

وأضاف أن النصيب الأكبر من المقاعد الدراسية ستتخصص للطب البشري وطب الأسنان والهندسة، مشيرا الى ان هذه الموافقات جاءت "بعد جهود حثيثة بذلتها سفارة فلسطين في الجزائر".

ولفت الانتباه إلى أن العمل جاري على وصول الطلاب للجزائر للالتحاق بجامعاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، تفاديا لضياع عام دراسي عليهم، كما كان يحدث في الأعوام السابقة بسبب وصولهم في وقت متأخر.

وأضاف أنه خلال الساعات المقبلة ستعلن السفارة عن موعد الحصول على تأشيرات الدخول للجزائر.