غليزان: سراق ومروجو السموم في قبضة الأمن

تمكنت مختلف الفرق العملياتية بأمن ولاية غليزان في عمليات متفرقة للقضاء على أوكار الجريمة من وضع حد لنشاط 09 أشخاص من مروجي الممنوعات على مستوى إقليم الاختصاص.

وهذا على إثر معلومات متعلقة بوجود أشخاص مشتبه فيهم يقومون بترويج مختلف الممنوعات في أوساط الشباب.وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفهم وضبط بحوزتهم 263 قرص مهلوس،وكمية من المخدرات مهيأة لعملية الترويج،بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية من عائدات ترويج هذه السموم.

و في سياق متصل، تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس والسادس بأمن الولاية خلال دورياتها اليومية لتأمين الأشخاص والممتلكات من توقيف شخصين وحجز سلاحين أبيضين من الصنف السادس،والكشف على هوية شخصين آخرين مشتبه فيهما في ضلوعهما في عملية السرقة من داخل محل تجاري و السرقة من داخل مركبة.وقد قدم الجناة أمام العدالة.