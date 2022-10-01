وزير التجارة يستقبل نظيره الموريتاني

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق السبت بالجزائر العاصمة، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني لمرابط ولد بناهي، الذي تطرق معه الى سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالين التجاري و الاقتصادي، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء بين الطرفين الذي جرى بمقر الوزارة، قال رزيق بان المحادثات تمحورت حول" كيفية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تطبيقا لتوجيهات قيادة البلدين"، مشيرا الى أن هذه العلاقات عرفت تطورا ملحوظا مؤخرا و خاصة خلال السنة الجارية.