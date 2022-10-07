هذه الطرق مغلقة أمام حركة المرور

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي"، اليوم الجمعة، أصحاب المركبات الذين يعتزمون التنقل عبر مختلف المناطق، إلى وجود بعض الطرق الوطنية والولائية المقطوعة أمام حركة المرور بسبب الاضطرابات الحوية الأخيرة.

وأفاد ذات المصدر بوجد ثلاثة طرق مقطوعة بولاية المسيلة أمام حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب مياه الوديان، وهي الطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين بلديتي المعاريف والخبانة، والولائيين رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي أمسيف وبن سرور ورقم 60 في شطره الرابط بين بلديتي عين الملح وسيد امحمد (برج بلخريف).

وفي ولاية أولاد جلال يوجد الطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما قطعت المياه الطريق الوطني رقم 01ب في شطره الرابط بين بلديتي مسعد وسلمانة، بولاية الجلفة.

وأضاف التنبيه إن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر وإلى مضاعفة مسافة الأمان إلى الأمام مع باقي المركبات.