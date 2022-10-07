حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية بورڤلة

أفادت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورڤلة اليوم الجمعة، بحجز كميات ''معتبرة '' من مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك موجهة للمضاربة بالمدينة.

ونفذت هذه العملية بناء على معلومات واردة إلى ذات المصالح الأمنية مفادها وجود مستودع بوسط مدينة ورڤلة يستغل لتخزين مواد واسعة الاستهلاك، حيث شكلت دورية إلى عين المكان بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وفقا لما ذكرت ذات المصالح في تصريح للصحافة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات تم تفتيش المستودع وحجز كميات معتبرة من شتى أنواع المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك المتمثلة في 7.600 لتر من زيت المائدة و89 ألف كيلوغرام من الطماطم المصبرة و38.900 كيلوغرام من مختلف أنواع العجائن و20.800 كيلوغرام من البقوليات و3.600 وحدة من الزبدة، إضافة إلى 27.000 كيلوغرام من الدقيق (فرينة)، كما جرى شرحه.

وتم أيضا ضمن ذات العملية حجز أربع (4) شاحنات وآلة لشحن البضائع، استنادا لنفس المصدر.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول هذه القضية، ومتابعة المخالفين بارتكاب جنحة المضاربة.