العاصمة : الإطاحة بسارقي الكوابل الهاتفية

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بأمن المقاطعة لإدارية باب الوادي بجمعية أشرار تتكون من شخصين سرقا 80 كلغ من الكوابل الهاتفية.

وحسب بيان لذات المصالح ،تعود حيثيات القضية إلى الشكاوى المقيدة لدى مصالح الأمن الحضري من قبل المؤسسة المتضررة عن قضية سرقة كوابل هاتفية ضد مجهولين، والتي ألحقت أضرارا وخسائر معتبرة مع إنقطاع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنيت الخاصة بعدة مؤسسات عمومية وخاصة.

وعليه تم تسطير خطة أمنية محكمة للإطاحة بالفاعلين، وبعد عملية الترصد لعناصر الشرطة بالمكان، تم توقيف شخصين المشتبه فيهما في حالة تلبس كانا بصدد قطع الكوابل الهاتفية بالأنفاق الأرضية.

كما تم ضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من الألياف الهاتفية مهيأة وتقدر بحوالي 80 كلغ بالإضافة إلى كابل هاتفي كبير طوله حوالي 20 مترا كما تم حجز الأدوات المستعملة في الجريمة من بينها أسلحة بيضاء محظورة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة