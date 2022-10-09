تبسة: حجز أموال ووثائق مزورة

اوقفت مصالح الامن الحضري الخامس بولاية تبسة صاحب سيارة تورط في حيازة وثائق ادارية بأختام مقلدة و50 مليون سنتيم مزورة.

وكانت ذات الجهة الأمنية كثفت من نشاطها في اطار مكافحة الجرائم المنظمة و مختلف الجرائم الحضرية، وبعد استغلالها لمعلومات مفادها قيام أحد الاشخاص بعملية تزوير لوثائق رسمة و إدارية وترويجها، تم نصب كمين محكم وسط المدينة ومكن من توقيف سائق مركبة وأثناء التفتيش الدقيق لذات المركبة تم العثور على بطاقتين رماديتين و بطاقة تعريف وطنية لا تحتويان على أية بيانات أو هوية لأشخاص مختومين بأختام مزورة، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة لاستخراج إذن قانوني بالترخيص لتفتيش مسكن المشتبه فيه لتضبط 03 بطاقات رمادية مزورة أخرى و06 رخص سياقة و 04 بطاقات تعريف وطنية إضافة الى شهادات مدرسية وشهادات تكوين مهني تحمل أختام مرافق عمومية مزورة.

كما سمحت هذه العملية النوعية بحجز سلاح ناري من الصنف الرابع مسدس اوتوماتيكي عيار 08 ملم و أيضا تم حجز مبلغ من العملة الوطنية 50 مليون سنتيم مزورة وسلاح أبيض من الحجم الكبير.