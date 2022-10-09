فتح مدرسة وطنية متخصصة في تكوين الحرفيين

سيتم فتح مدرسة متخصصة في تكوين وتحسين مستوى الحرفيين في مختلف الميادين قريبا، حسبما أستفيد اليوم الأحد من غرفة الصناعة التقليدية والحرف محليا.

ويتواجد هذا المرفق التكويني المعتمد من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، حسبما أكده مدير الغرفة، العايش قرابة، لوكالة الانباء الجزائرية، من بين التخصصات التي سيتم التركيز عليها في المدرسة التي ستفتح أبوابها للحرفيين الراغبين في التكوين وتحسين المستوى من مختلف أنحاء الوطن "التصميم بالتقنية ثلاثية الأبعاد في الحلي والمجوهرات" الذي سبق وأن انطلقت فيه غرفة الصناعة التقليدية والحرف بباتنة منذ أواخر 2021 وقدمت فيه 3 دورات تكوينية بمشاركة حرفيين من داخل و خارج الولاية.

وسيشرف على عملية التكوين في هذا المرفق أساتذة و حرفيون مختصون في الميدان ومنهم من تلقى تكوينا خارج الوطن خاصة في ميدان صقل الحجارة الكريمة وأيضا إنتاج الأجبان.

ويرتقب من جهة أخرى، حسب مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف، فتح مركز الامتياز في صناعة الحلي والمجوهرات الكائن بحي بوعريف بمدينة باتنة الذي يعد نموذجيا على المستوى الوطني من خلال توفره على العديد من المرافق منها قاعات لتكوين الحرفيين في مجال صناعة الحلي والمجوهرات وفق التقنيات الحديثة وأيضا التقليدية.

و يصل عدد الحرفيين المسجلين على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف بباتنة حاليا حوالي 20 ألف حرفي أغلبهم في مجال صناعة المجوهرات التي أصبحت الولاية قطبا فيها خلال السنوات القليلة الماضية.