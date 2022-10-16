"الأنفلونزا الموسمية قد تكون أكثر خطورة مقارنة بالسنوات الماضية"

تم اليوم الأحد إطلاق حملة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية والوكالات الصيدلانية الخاصة، وهذا بعد اقتناء معهد باستور 2.5 مليون جرعة.

وفي ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة الصحة بمناسبة اطلاق هذه الحملة، أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة بذات الوزارة، الدكتور جمال فورار، على ضرورة الاقبال على التلقيح، سيما لدى الفئات الهشة من المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وذكر في هذا الإطار ان الأنفلونزا الموسمية لهذا العام "قد تكون أكثر خطورة مقارنة بالسنوات الماضية وذلك استنادا إلى انتشارها وتجربة بعض الدول التي تمر في الوقت الحالي بفصل الشتاء، على غرار استراليا وايسلندا"، مما يستدعي -مثلما قال-"تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين، سيما وان اللقاح متوفر وتم توزيعه على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية ومراكز الصحة الجوارية والصيدليات الخاصة".

وأوضح من جانبه المدير العام لمعهد باستور، البروفسور فوزي درار، أن لقاح هذا الموسم "يتكون من اربع سلالات للفيروس، مما يشكل حماية أكثر ويضمن تغطية واسعة على المستوى الوطني خلال موسم التقلبات الجوية التي تعرفها البلاد"، مذكرا في نفس الإطار بالسلالات السابقة التي كانت "أقل فعالية".

وشدد ذات المسؤول من جهة أخرى على ضرورة توعية مستخدمي قطاع الصحة للإقبال على التلقيح بهدف تفادي نقل الفيروس إلى المرضى، خاصة وان تلقيح هذه الأسلاك -كما أضاف- "قد يحمي من نقل الاصابة في الوسط الاستشفائي بنسبة 35 بالمائة".

وذكر في هذا الإطار ان اللقاح "يخفض من نسبة التعرض الى الاصابة بين 75 إلى 90 بالمائة، كما يعطي مناعة بعد العشرة أيام الأولى من تلقي اللقاح".