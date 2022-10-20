تفكيك شبكة تنشط في المتاجرة بالأشخاص

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص تنشط في المتاجرة بالأشخاص عن طريق الهجرة غير الشرعية من ولايتي بومرداس ووهران، حسب ما ورد اليوم الخميس في بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، "من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تنشط في مجال الاتجار بالأشخاص عن طريق تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية، على مستوى الشريط الساحلي من ولاية بومرداس إلى غاية ولاية وهران".

وقد أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا،عن توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم وحجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 00 .968.500 دج، من عائدات العمل الإجرامي وكمية من المؤثرات العقلية.

يذكر أنه تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية عن جناية، تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص مع تعريض حياة وسلامة المهاجرين للخطر، يؤكد البيان.