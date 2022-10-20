تفاصيل جريمة قتل مروعة بالبليدة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، زهية الهواري، عصر اليوم، عن تفاصيل وحقائق صادمة حول جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة على يد سيدتين تربطهما بها علاقة قرابة، الأسبوع الماضي، بقلب مدينة وادي العلايق.

وجاء في سرد وقائع الجريمة أن المدعو (ق.م)، تقدم لدى مصالح الأمن بوادي العلايق، وأبلغ بأن زوجته ( ش.ز البالغة من العمر 38 سنة)، أعلمته بأنها ارتكبت جرم القتل في حق شقيقته الضحية (ق.ج ـ 40 سنة)، بمعية متهمة ثانية (ق.خ ـ 34 سنة)، ودفنتاها بإسطبل مسكنهم العائلي، وتبعا للبلاغ شقيق تحركت مصالح الأمن والإنقاذ ليستخرجوا جثة الضحية مع حجز مقص ورفش استعملا في ارتكاب الجريمة إضافة إلى فأس استعمل في دفن الجثة.

وتم بعد ذلك تحويل جثة الضحية وإخضاعها للطبيب الشرعي، فيما تم الأمر بإيداع المشتبه فيهما الحبس المؤقت، وتوجيه إليهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتشويه الضحية وطمس آثار الجريمة وعدم التبليغ.

جدير الإشارة إليه إلى أن مدينة الأربعاء شهدت منذ يومين جريمة قتل مماثلة بحي بلعوادي الشعبي، راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر، ما تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابساتها والدوافع وراء ارتكابها.