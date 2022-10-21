الفنان التشكيلي الطيب العيدي في ذمة الله

توفي أمس الخميس الفنان التشكيلي والخطاط، الطيب العيدي، عن عمر ناهز 51 عاما، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن أقاربه.

ويعتبر الراحل من قامات الخط العربي في الجزائر، إذ يعرف بلوحاته التي تجمع بين الترميل والخط العربي وخاصة الخط المغاربي والتي شارك من خلالها في أهم التظاهرات الوطنية والدولية ونال عبرها العديد من الجوائز.

ومن بين هذه التتويجات الجائزة الأولى للصالون الوطني للخط العربي والزخرفة بمستغانم في 2014، وجائزة كتارا بقطر في 2020 لأفضل غلاف رواية في فئة روايات الفتيان، والجائزة الأولى للفنون الجميلة في مسابقة دبي الثقافية بالإمارات في 2013، وجائزة الإيسيسكو للخط العربي (الحروفية) في 2021.

كما توج الراحل في 2019 بجائزة أفضل تصميم لطابع بريدي موحد بجامعة الدول العربية حول موضوع "القدس عاصمة فلسطين"، حيث طبع هذا الأخير في كل الدول العربية الأعضاء بالجامعة. تخرج الطيب العيدي، وهو من مواليد 1971 بآفلو بولاية الأغواط، من المعهد التكنولوجي للتربية بالمدية في 1992 واشتغل كأستاذ للتربية الفنية إلى غاية 1998 لينقطع بعدها ويتفرغ للنشاط في ورشته الخاصة بالأغواط.

وكان الراحل عضوا في عدة اتحاديات ونقابات للفنون في الجزائر، كما شارك في تظاهرات ثقافية بالعديد من البلدان على غرار الإمارات وكوبا والمملكة العربية السعودية.