"قمة الجزائر هي فرصة للعرب"

اعتبرت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن القمة العربية المقامة في الجزائر بالمهمة.

وأوضحت أبو غزالة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أن الدول العربية تتجه نحو العمل معا، حيث تبقى القمة المقبلة فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل وكذلك قمة التفاؤل العربي.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن فلسطين طالما ما تكون أولوية في كافة البنود على كل المجالات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية.

وأضافت أن موضوع منطقة التجارة الحرة العربية أحد الموضوعات التي تناولتها الجامعة العربية منذ فترة طويلة، حيث سيصدر مشروعات قرارات في هذا الشأن وليس مجرد توصيات، ملفتة إلى أن كل دول العالم تتجه نحو إقامة تكتلات، معتبرة قمة الجزائر هي قمة التفاؤل العربي وأيضا قمة التضامن العربي.

وأشارت أبو غزالة إلى أنه خلال القمة سيتم مناقشة ما يحدث في العالم، سواء ما يتعلق بأزمة أوكرانيا أو غيرها، في ظل تداعياتها على المنطقة العربية، كأزمة اللاجئين وأزمة الطاقة والغذاء، وهي الأزمات التي ترتبط مباشرة بمنطقتنا.

كما قدمت شكرا خاصا على طريقة إدارة الاجتماعات من طرف الجزائر.