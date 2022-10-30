حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية الفاسدة بسيدي بلعباس

كشف بيان صادر عن مديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس اليوم الأحد عن تمكن قوات الشرطة بالأمن الحضري التاسع من حجز كميات معتبرة من منتوجات استهلاكية سريعة التلف تمثلت في 2740 وحدة من مادة الجبن وتحضيرات جبنية و472 وحدة من مصبرات لحمية إضافة إلى 2230 علبة ياوورت ناهيك عن 1349 وحدة من العصائر والمشروبات بالإضافة إلى 438 وحدة من الألبان ومشتقاتها ، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار قضى بإتلافها على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بسيدي بلعباس بعد أن تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وكانت ذات القوات قد استثمرت في معلومات قيمة مفادها وجود شاحنة بصدد نقل مواد استهلاكية سريعة التلف كانت مخزنة في ظروف غير صحية وأماكن غير مهيأة ،قبل أن يتم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف ذات المركبة ومباشرة التحقيق مع صاحبها ، الأمر الذي أوصل رجال الأمن إلى حقيقة وجود كميات معتبرة من هذه المواد الاستهلاكية داخل مستودع ليتقرر حجز كل السلع وإتلافها مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع مالكيها.