القمة العربية: الكلمة الختامية للرئيس تبون

اختتمت بعد ظهر اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية، التي ترأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد توجت أشغال القمة بالمصادقة على "إعلان الجزائر" الذي تمت تلاوته من طرف المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفيز نذير العرباوي، والموافقة على عقد القمة الـ32 بالمملكة العربية السعودية.

أبرز ما قاله الرئيس تبون في كلمته الختامية:

تلقيت رسالتين الأولى من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والثانية من الرئيس الصيني شي جين بينغ يؤكدان تأييدهما لمخرجات القمة العربية للجزائر

أشيد بالآراء والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها ازاء قمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية

تشكل قمة الجزائر محطة هامة لتعزيز العمل العربي المشترك

إن القرارات الطموحة التي اتخذناها تدفعنا إلى مضاعفة الجهود خلال رئاستنا للمجلس لتنفيذ ما اتفقنا عليه

أود أن أعرب عن تمنياتي بنجاح دولة قطر في تنظيم تظاهرة كأس العالم

تمنياتي للقاهرة بنجاح قمة المناخ التي تعتزم تنظيمها خلال الأيام المقبلة

شكرا لكم جميعا على جعلكم هذه القمة، قمة جمع الشمل وتوحيد الصفوف العربية

ندعم قطر الشقيقة التي تتأهب لاستضافة كأس العالم