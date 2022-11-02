أهم ما قاله لعمامرة وأبو الغيط في ندوة صحفية مشتركة

عقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ندوة صحفية مشتركة بقصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة بعد ختام أشغال القمة العربية، اليوم الأربعاء.

أهم ما جاء في الندوة الصحفية:

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة:

الكلمة الحقيقية والوحيدة المعبرة عن هذه القمة هي كلمة "نجاح"، فالقمة كانت ناجحة بإمتياز.

التحضيرات لقمة الجزائر لم يسبق لها مثيل سواء من حيث الكيف أو من حيث الكم.

نجاح هذه القمة يعود إلى حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أن تكون قمة ناجحة من جميع جوانبها.

هذه القمة هي قمة نوفمبرية وهي رمز لرفع التحديات والحرص على جمع الشمل كما أراد ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

الهدف الأسمى من هذه القمة هو توحيد الكلمة ورص الصفوف

تحية لكل الجزائريين الذين ساهموا في إنجاح هذه القمة، موظفين وإطارات.

نجاح القمة هو نجاح للعرب الذين أدركوا أهمية توحيد الصف والكلمة وحساسية وخطورة الوضع العالمي الذي تنعقد فيه هذه القمة.

حرص المشاركون وفي مقدمتهم الجزائر والجامعة العربية على إدخال تطور في منهجية تحضير القمة.

القمة كانت قمة التجديد والتجدد ووضعت لبنة لتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك.

القمة بحثت كيف تجعل من العرب فئة مؤثرة لتحقيق المصالح المشتركة.

سيسجل التاريخ أن هذه القمة كانت ناجحة، استثنائية ومميزة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

قمة الجزائر إحدى أكثر القمم العربية التي شهدت تمثيلا رفيع المستوى على مستوى الحضور.

اجتماعات القمة اتسمت بكثير من التوافق

لدي اقتناع أن فلسطين سوف تنتصر في النهاية وسيكون لها دولة

القمة سلطت الضوء على الأزمات العربية في إطار العنوان العريضة وهو صيانة الأمن القومي العربي

ركزنا على سوريا في الاجتماعات رغم غيابها

الجزائر بذلت جهود كبيرة في هذه القمة والرئيس تبون طرح على القادة العرب أفكارا مهمة تستهدف تطوير جامعة الدول العربية