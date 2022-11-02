قمة الأديان تطلق "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب"

بدعم ومشاركة رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، أعلن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم عن إطلاق مبادرةٍ عالمية في إطار قمة مجموعة العشرية 'جي20' المرتقبة خلال أيام، وهي منصة الـ'آر20'، التي أسستها 'رابطة العالم الإسلامي' وهيئة 'نهضة العلماء' الإندونيسية، واعتمدَتها رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، لتُصبحَ مجموعةَ تواصُل أتباع الأديان الأولى في تاريخ تكتل زعماء أقوى اقتصادات العالم.

الرئيس الإندونيسي ويدودو: "إبراز الدين مصدرًا للحلول العالمية"

دشّن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، رئيس منصة تواصل الأديان 'آر 20'، أعمال قمة الأديان لمجموعة العشرين؛ القمة الدينية الأولى التي تعقدها منصة تواصل الأديان، وينظمها مؤسسو المنصة؛ 'رابطة العالم الإسلامي' و'هيئة نهضة العلماء' الإندونيسية، في جزيرة بالي في إندونيسيا، مقر انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين هذا العام، تحت شعار "إبراز الدين مصدرًا للحلول العالمية، باعتبار تأثيره الروحي في مجتمعاته"، وذلك بحضور أبرز القيادات الدينية الفاعلة والمؤثرة في الساحة الدولية.

ورحب الرئيس ويدودو في مطلع كلمته بأمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد العيسى في إندونيسيا كمؤسس مشارك لـ'آر20'، مستعرضًا التنوع الكبير الذي تتميز به إندونيسيا، في جغرافيتها وتاريخها وأديانها وأعراقها ولغاتها، وقال: "إندونيسيا هي دولة متعددة القبائل واللغات والديانات، لكننا متحدون تحت راية الدولة الواحدة، متحدون في التسامح والوحدة ومبدأ "الوحدة في الاختلاف".

وأكد أن القيادات الدينية المختلفة أصبحت جزءًا رئيسًا للاستقلال، وجزءًا رئيسًا للوحدة الوطنية، وجزءًا رئيسًا في نجاح برامج الحكومة التنموية، مؤكدًا أن التعاون الشعبي بين مختلف أتباع الديانات مفخرة لإندونيسيا. وأضاف: نحن نفتخر بحضوركم، في قمة 'آر20'، مؤكدًا الحاجة الملحة لتعاون القيادات الدينية من أجل تفعيل مساهماتها في حل المشاكل العالمية، وبخاصة في تخفيف التنافس ووقف الحرب وتحقيق السلام العالمي، والوصول إلى عالم متحد متعاون يورث الخيرات للأجيال القادمة.

الشيخ محمد العيسى: الإسلام يرفض الصراع والصدام الحضاري

من جانبه، قدّر الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد العيسى، دعم الرئيس الإندونيسي وتبنّيه مبادرة تأسيس منصة تواصل الأديان. وأكد أن مبادرة منصة 'آر20' تلقي بالمسؤولية على القادة الدينيين، كما تُحمّل رابطة العالم الإسلامي وهيئة نهضة العلماء مسؤوليةً خاصة بوصفهما المؤسَّستين اللّتين تترأسان قمة 'آر20' الأولى في تاريخ مجموعة العشرين.

وبَيّن أمين عام الرابطة أن الصدام والصراع الحضاري –قديمًا وحديثًا– يعود في كثيرٍ من أسبابه إلى جذورٍ محسوبةٍ "في ظاهرها" على تعاليم الأديان بفعل بعض أتباع الأديان لا تعاليمها الحقيقة، كما يُنسَب إلى تلك التعاليم عددٌ من التحديات التي تواجه ضرورةَ التّعايش والوئام في مجتمعات التنوّع الوطني، فضلاً عن الاعتقاد المجازف بأن الهوية الدينية تتعارض ولابد مع الهوية الوطنية، وتحديداً فيما يخص الأقليات الدينية. مشدّداً على أن المسلمين يؤكدون يقيناً، وبنصوصٍ دينية واضحة، بأن الإسلام يرفض الصراع والصدام الحضاري رفضاً باتاً.

وأشار الشيخ العيسى إلى أن منطق الحكمة والمصداقية يتجاوز التحدث عن الأماني والنظريات إلى المبادرات والمنجزات؛ ولذا نسعد من خلال هذه المنصة المهمة بإطلاق مبادرة "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب، من أجل السلام"؛ ليتجاوز شتات ومُعَاد "الحوارات التقليدية" التي مضى عليها عقود وهي تراوح مكانها دون أن تصل للهدف المشترك للجميع، وسيتضمن المنتدى برامج عملية مستدامة يمكن قياسها وتقييمها، مركزاً في مهماته على الشباب والأسرة والتعليم وتحفيز دَوْر منصات التأثير ومنها المنصات الدينية.

وشدّد على الدور الذي يتوجب على المؤمنين بالأديان تأديته لإحلال السلام ومنع نشوب الصراعات، وقال: إن للقادة الدينيين تأثيراً كبيراً على أتباعهم بسبب القوة الروحية لهؤلاء القادة والتي تستند على مصدر خطابهم الديني، إذ إن أتباع الأديان يؤمنون، على اختلاف عقائدهم، بأن مصدر الدين مقدّسٌ ومعصوم.

الشيخ مفتاح الأخيار: حاجة العالم في إسماع الصوت المؤثر للدين

بدوره، رحّب الرئيس العام لمجلس العلماء الإندونيسي، الشيخ مفتاح الأخيار، بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس القمة الدينية لمجموعة العشرين، وبحضور القمة الحافل، مؤكداً حاجة العالم الملحة لهذه القمة في إسماع الصوت المؤثر للدين.

وقال الشيخ مفتاح الأخيار مخاطباً الحضور: "إن هيئة نهضة العلماء ورابطة العالم الإسلامي تعقدان آمالاً كبيرة عليكم كقادة دينيين عالميين؛ لتقديم القيم الدينية، كحل للصراعات العالمية، وجعل القيم النبيلة لدى الأجيال أساسا لبناء حضارة عالمية تقوم على أساس احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع، حضارة نابعة من القيم النبيلة للدين الذي هو ربيع وينبوع يسقي صاحبه ومن حوله وكتاب حلول للعديد من الأزمات الإنسانية الحديثة".

الشيخ يحيى خليل: "تمكين البشرية من إيجاد حلول لمشاكلها"

من جانبه، أكد الرئيس العام لهيئة نهضة العلماء في إندونيسيا الشيخ يحيى خليل ثقوف، أن مبادرة 'آر20' التابعة لمجموعة العشرين، تنبع عن إرادة روحية صادقة ومخلصة لأهل الدين؛ وتعبّر عن اهتمام المؤمنين الصادق بمستقبل البشرية، وقال "نأمل أن تستطيع هذه المبادرة أن تحتل مكاناً مشرفاً ومهماً بين الأنشطة العالمية، من أجل تمكين البشرية من إيجاد حلول لمشاكلها متعددة الأنواع".

وأضاف الشيخ يحيى خليل ثقوف: "بالنيابة عن نهضة العلماء، أرغب بالتعبير عن امتناننا الكبير لرابطة العالم الإسلامي، وعلى الأخص الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، لموافقته على مشاركة نهضة العلماء في تأسيس ورئاسة هذه القمة".

وستتوالى أعمال القمّة على مدى يومين، وسط مشاركةٍ رفيعةٍ من كبرى القيادات الدينية من دول العشرين وغيرها، وتحديداً من القيادات الأكثر كفاءة في تأثيرهم الملموس حول العالم.

أما فيما يخص محاور الاجتماع فإنها تشتمل على عقد سبع جلسات عامة، سيناقش فيها القادة الدينيون القضايا التي يواجهها عالم اليوم، والدور المرتجى الذي يمكن أن تسهم به الأديان وقادتها في حلولها.