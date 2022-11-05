امرأة دهستها سيارتها ثلاث مرات

أصيبت امرأة تبلغ 45 عاماً بجروح بالغة في سانت غالن في سويسرا بعد أن دهستها سيارتها ثلاث مرات، بحسب الشرطة المحلية في مدينة في شمال شرق البلاد.

فقد ترجلت السائقة من سيارتها الصغيرة لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها نسيت أن توقف المحرك.

السيارة كانت على مرتفع خفيف فبدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس. وعبثا حاولت صاحبتها الفرار، فسقطت على الأرض، ودهستها المركبة للمرة الأولى.

وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بسيارة أخرى على مسافة قريبة وعادت مجددا في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانيةً.

ومع ذلك لم تتوقف السيارة، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يحد حاجز خشبي حركة السيارة المجنونة.

ونقلت المرأة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.