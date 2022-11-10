البويرة: العثور على جثة شاب مقتول ببلدية قرومة

أكدت كاميليا قونان المكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة أنه فتحت اليوم مصالحها ممثلة في الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالاخضرية تحقيقا في ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره ملقى غير بعيد عن إحدى المقاهي ببلدية قرومة وعليها أثار الضرب.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن مواطنين وفي حدود الساعة الثامنة صباحا عثروا على جثة وسط الأحراش غير بعيد عن إحدى المقاهي، وبعد إخطار عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية قرومة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، أين تم استدعاء الطبيب لمعاينة الجثة وتم اخذ البصمات، ;اتضح أنها تعود لشاب ينحدر من المنطقة وبالضبط من قرية سولافة.