عدد الإصابات يقترب من هذه العتبة

يقترب عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر من عتبة الـ20 حالة ما يبين الارتفاع الطفيف المسجل في الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مع عدم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 7 مرضى للشفاء، كما لم يتم تسجيل أي حالة في العناية المركزة.

وكانت آخر مرة تجاوزت فيها الحصيلة حاجز الـ20 حالة في بداية شهر سبتمبر الماضي.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 270969 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182493، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.