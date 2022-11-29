حجز كمية من الكوكايين بمطار الجزائر

تمكن أعوان الفرقة المختصة بمراقبة ومعالجة المسافرين على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين الدولي من حجز كمية من الكوكايين كانت مخبأة بإحكام لدى أحد المسافرين.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك في بيان لها عبر صفحتها على الفايسبوك، أن أعوان الفرقة المختصة بمراقبة ومعالجة المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر خارجية، تمكنوا من حجز كمية من مادة الكوكايين تقدر بـ 247٫21 غرام، تم ضبطها مخبأة بإحكام بحوزة مسافر، مع توقيف الشخص المعني وإحالته أمام الجهات القضائية المختصة.