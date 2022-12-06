الركراكي : أسود الأطلس دخلوا التاريخ

قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ، سهرة اليوم الثلاثاء ، إن أشباله قد دخلوا التاريخ بتأهلهم إلى الدور الربع النهائي لمباريات كأس العالم بقطر.





وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية ، قال الناخب المغربي : "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، تكتيكياً التزم اللاعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم إننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة إنه يجب ان يكونوا طموحين".

وأضاف قائلا "الأهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير، من بين الأفضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي"

وتحدث الركراكي عن طموح لاعبيه بالقول ""اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء".