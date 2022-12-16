نحو توأمة كلية اللغات ومستشفى العيون الكوبي بالجلفة

احتضن مستشفى طب العيون للصداقة الجزائرية الكوبية بالجلفة، اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الدراسي للتعريف باللغة العربية لغير الناطقين بها بحضور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية.

وحسب بيان نشرته ولاية الجلفة على صفحتها الرسمية ، فإن هذه الفعاليات تمت بالتنسيق مع مخبر قضايا الأدب لجامعة زيان عاشور و المجلس الاعلى للغة العربية، وجرت كذلك بحضور عمار علي بن ساعد والي الولاية الولاية.

احتضان هذا اليوم الدراسي يأتي قبيل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية المصادف لـ 18 ديسمبر من كل عام.

ويهدف إلى التعريف باللغة العربية لغير الناطقين بها "من خلال نموذج اللغتين الإسبانية و العربية كشراكة لتحقيق التوأمة الثقافية والعلمية بين كلية الآداب و اللغات بجامعة الجلفة ومستشفى العيون" حسب ذات المصدر.

