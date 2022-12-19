كريم بن زيمة يعلن اعتزال اللعب دوليا

أعلن لاعب ريال مدريد، كريم بن زيمة اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا.

وفي رسالة عبر موقع "انستغرام" مرفقة بصورة له بألوان الديكة، قال حامل الكرة الذهب "قمت بالجهود والأخطاء التي كان يجب أن أقوم بها لأصل أين أنا اليوم وأنا فخور بذلك".

وواصل "كتب قصتي وقصتنا تنتهي اليوم".

ومن المتوقع أن يسيل غياب بن زيمة عن صفوف المنتخب الفرنسي الكثير من الحبر في الأيام القادمة، بعد تسريب معلومات عن قدرته للعب أغلب لقاءات المونديال، غير أن الإصابة كانت ذريعة للتخلص منه حسب ما أشيع.

وهي معلومات عززتها الرسالات المشفرة التي بعثها بن زيمة منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا رفضه السفر للدوحة لحضور النهائي، قضية للمتابعة.