حارس الكاميرون يتخذ قرارا حاسما

أعلن حارس مرمى المنتخب الكاميروني وإنتر ميلان الايطالي لكرة القدم، أندريه أونانا، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب دوليا وذلك بعد مشكلته الأخيرة في كأس العالم قطر 2022، والتي غادر على إثرها قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العالمية.

وأعلن أونانا (26 عاما) من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتهاء مسيرته الدولية، حيث يبدو أن أزمته الأخيرة في المونديال قد تفاقمت بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وكان مدرب منتخب الكاميرون لكرة القدم، ريغوبرت سونغ قد قرر استبعاد أونانا من التشكيلة الأساسية لمباراة الفريق ضد صربيا، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال القطري، مع إشراك سونغ لديفيز إيباسي كحارس أساسي، في قرار تأديبي لحارس إنتر ميلان.

وكتب أونانا: " لقد بدأ كل شيء في (نغول نوك)، وهي قرية صغيرة انتقلت عائلتي إليها منذ الصغر، وهناك تعلمت القيم التي تحدد هوية الشعب الكاميروني (...) لقد فهمت أن حب هذا البلد حبا أبديا وأن هذا الالتزام غير قابل للتفاوض".

وأضاف: " أتذكر كيف كنا نشاهد المباريات كعائلة (...) يمكن فقط للكاميرونيين أن يفهموا ما يعنيه لنا أن نرى مباراة من مباريات الكاميرون، والآن، وبعد ساعات طويلة من التدريب، والعديد من الرحلات، والكثير من المثابرة، يمكنني القول بفخر إنني حققت حلمي العظيم".