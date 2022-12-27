مهرجان المسرح المحترف: عرض مونودرام "لالونا" خارج المنافسة

تم مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عرض مونودرام "لالونا" للمخرج هشام بوسهلة، بحضور جمهور كبير من عشاق الفن الرابع، وهو أحدث انتاج مسرحي لفرقة موزاييك بسيدي بلعباس، يرسم ركحيا معاناة امرأة بعد فقدان ابنها الوحيد منذ 30 سنة.

و قد قام بتحريك النص وأداء العمل المونودرامي، الذي عرض بقاعة الحاج عمر بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي، في اطار عروض خارج المنافسة للمهرجان الوطني ال15 للمسرح المحترف، الممثلة سعاد جناتي التي أظهرت قدرات مميزة في تجسيد دور "ما مريامة" ولبس سمات هذه الشخصية التائهة في خواء المكان، والتي تلامس الجنون بعدما يترسخ لديها أنه ما زال على قيد الحياة.

وتروي المسرحية على مدار 55 دقيقة من الزمن الركحي في لوحات مختلفة مشاهد من معاناة هذه الام الوحيدة التي تحلم بالعثور على إبنها، موسى، المفقود منذ عقود والذي لم تظهر عليه اي معلومة وبعد أن تملكها اليأس من عودته، وجهت "ما مريامة" اهتمامها صوب كوكب القمر كونه كان يحلم أن يزوره يوما.

واتسم العرض المونودرامي برؤية سينوغرافية دائرية من تصميم هشام بوسهلة، الذي كتب النص ايضا، تعكس صورة القمر لتغوص في دوامة الحياة ودورتها الرتيبة في أجواء البوح والغوص في قضية ضحايا الهجرة غير الشرعية في حلقة لولبية تحيلنا إلى نفس المكان.

كما تميزت المونودراما الذي تفاعل معه الجمهور باقتصاد العرض على مستوى الاضاءة و الديكور الذي جاء بسيطا لكن يتدفق بالدلالات على غرار الشباك الذي يحيلنا الى الميناء والصيادين على إيقاع موسيقى خدم العرض الحزين.