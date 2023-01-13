الأستاذة بن شية ريحانة توجه رسالة

وجهت الأستاذة، بن شية ريحانة، التي أحدثت قضيتها ضجة على المستوى الوطني بعد تعرضها للطعن بسكين على يد تلميذها بباتنة.

وقالت الاستاذة المتواجدة بمستشفى باتنة: "السلام على كافة الشعب الجزائري، وكافة الأمة العربية المساندة لي، أنا بخير والحمد لله، أنا في تحسن مستمر، دعواتكم لي".

وأضافت الأستاذة "قفوا معي فأنا لست إلا عينة صغيرة عنكم ومنكم ولا أنتمي إلا إلى أي جماعة، أوصل صوتي إلى أبعد حد وأعدكم ألا أخيب ظنكم ولن أتسامح مع أي أحد تسبب في هذه المشكلة التي كادت تودي بحياتي وأعدكم أنني سأقف مع الحق ولم أظلمه لا قولا ولا فعلا".