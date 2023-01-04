الصين: انخفاض عدد السكان لأول مرة منذ ستة عقود

أكدت الصين اليوم الثلاثاء، إن عدد سكانها انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود، وهو تحول تاريخي له تداعيات عميقة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مسؤولون من المكتب الوطني للإحصاء إن البر الرئيسي للصين كان به 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 1.41260 مليار قبل عام، بانخفاض قدره 850 ألفًا.

وأشار المسؤولون إلى أنه كان هناك ما مجموعه 9.56 مليون مولود، وهو معدل مواليد منخفض قياسيا بمقدار 6.77 لكل ألف، كما توفي 10.41 مليون شخص.

وظل عدد المواليد في الصين ينخفض منذ حوالي عقد من الزمان، وقالت الأمم المتحدة إن الهند ستتفوق على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.