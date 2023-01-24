موجة برد تجتاح 26 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من انخفاض محسوس في درجات الحرارة واستمرار موجة البرد القارس تصل إلى درجة 2 تحت الصفر، طيلة نهار اليوم الثلاثاء لاسيما على ولايات شمال الصحراء.

وأوضحت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، إن موجة البرد تجتاح ولايات بشار، تميمون، المنيعة، وغرداية، حيث تتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق، ما بين 06 درجات إلى 02 تحت الصفر، وذلك الى غاية مساء يوم غد الأربعاء.

فيما ستنخفض درجات الحرارة إلى 06 درجات تحت الصفر، على كل من ولايات: الجلفة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، تسمسيلت، النعامة، البيض، تيارت، سعيدة ، سيدي بلعباس والأغواط، بالإضافة إلى ولايات: تلمسان، المسيلة، ڤالمة وسوق أهراس، إلى غاية صباح يوم غد الأربعاء.

كما توقعت ذات المصالح تساقط أمطار غزيرة على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، البيض، المنيعة، غرداية، تيميمون وبشار، وذلك بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الثلاثاء إلى غاية التاسعة مساء.