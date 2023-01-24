أسبوع دام على الطرقات

توفي 25 شخصا وأصيب 1128 آخرون على إثر تسجيل 1081 حادث مرور على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 جانفي الجاري.

وأوردت الحصيلة الأسبوعية للحماية المدنية اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيارت بوفاة أربعة أشخاص في مكان الحادث وجرح 11 آخرين على إثر وقوع 14 حادث مرور.

من جهة أخرى، أفاد البيان أن عناصر الحماية المدنية تدخلوا في نفس الفترة، لإخماد 648 حريق منها منزلية وصناعية مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 105 حرائق تليها وهران بـ 42 حريقا والبليدة بـ 30حريفا.

وخلال نفس الفترة، قامت نفس المصالح -يضيف المصدر ذاته-بإنقاذ 438 شخص في خطر وتغطية 4495 عملية إسعاف.