توقيف 13 شخصا مبحوث عنهم بغليزان

قامت مصالح أمن دائرتي وادي ارهيو وجديوية بعمليات ميدانية لمحاربة أوكار الجريمة في الوسط الحضري، استهدفت النقاط السوداء، وهي العمليات التي سخرت لها كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاحها ومكنت من توقيف 13 شخصا مبحوث عنهم من طرف العدالة، بموجب أوامر وأحكام قضائية، متورطين في قضايا حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي وحجز أسلحة بيضاء محظورة، كما مكنت العملية من وضع 11 دراجة نارية في المحشر، لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية.

وفي سياق آخر تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة عمي موسى، من توقيف شخص، ضبط بحوزته 2 غرام من المخدرات، ومبلغ 3200 دينار من عائدات الترويج. بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.