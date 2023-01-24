وفاة سيدة في الشارع .. ولاية عنابة توضح

أصدرت ولاية عنابة، بيانا توضيحيا، حول حادثة وفاة سيدة متأثرة بموجة البرد التي ضربت المدينة مؤخرا.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للضحية جثة هامدة في أحد شوارع ولاية عنابة.

وفندت الولاية، في بيانها، ما وصفتها بـ"الأخبار والمعلومات المغلوطة"، مضيفة أن السيدة "ف.ب" أستاذة جامعية متقاعدة وليست من فئة الأشخاص دون مأوى، بل تمتلك سكنا خاصا لكنها تعاني من اضطراب عقلي يجعلها تغادر من حين على آخر بيتها العائلي إلى أن وافتها المنية بأحد شوارع المدينة.

وختمت الولاية بيانها بالتأكيد أن اللجنة الولائية المكلفة بالأشخاص دون مأوى تبقى مجندة وتباشر خرجاتها يوميا خاصة في الفترات الليلية.