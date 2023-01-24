الدرك الوطني يدعو للحيطة و الحذر في هذه الطرقات

دعا الدرك الوطني للحيطة و الحذر في عدة طرقات عبر مختلف ولايات الوطن و ذلك بسبب الاضطراب الجوي و تساقط الثلوج.

و طالب الدرك الوطني عبر صفحته طريقي باخذ الحيطة و الحذر و التخفيض من السرعة و إستعمال اضواء الضباب في الطريق البلدي رقم 2 الرابط بين بلديتي بوسمغون و البنود بسبب بداية تساقط المطر و زخات من الثلوج.

و أشار ذات المصدر ان الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بوسمغون كتيبة لبيض سيدي الشيخ متواجدة بالميدان لتحسيس مستعملي الطريق .

وفي سيدي بلعباس طلب الدرك الوطني من مستعملي الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلدية تلاغ و بلدية الضاية اخد الحيطة و الحذر .

و حذرت صفة طريقي من سقوط الحجارة بالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين بلدية ملبو و زيامة منصورية بولاية جيجل اما في ولاية تيزي وزو اكدت الصفة ان الحركة عادية بالطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين بلديتي عزازقة و إعكوران لكن رغم ذلك يجب تخفيض السرعة مع استعمال اضواء الضباب.

و تدخل أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوسلام في ولاية سطيف على مستوى الطريق الولائي رقم 45 بين قريتي تسكفات وتيزي_للبلاط لمساعدة مستعملي الطريق نظرا لتواصل تساقط الثلوج وصعوبة السير

و شدد الدرك الوطني على ضرورة اخد جميع السائقين على الحيطة والحذر وعدم السياقة إلا في الحالات الضرورية