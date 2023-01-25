إنقاذ تسعة مختنقين بالغاز في بسكرة وقسنطينة

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية بسكرة ليلة البارحة ستة أشخاص من عائلة واحدة من موت محقق أصيبوا بتسمم بالغاز.

وأفادت ذات المصالح في بيان بأن إسعافاتها تدخلت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في الساعة العاشرة (22:00) من أجل إسعاف ستة أشخاص من عائلة واحدة هم الأم وثلاث بنات وطفلان في منزلهم الواقع ببلدية الحاجب.

وأضاف البيان إن الضحايا الذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، تعرضوا للاختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وفي ولاية قسنطينة تدخلت إسعافات الحماية المدنية بعد منتصف ليلة البارحة وواحد وأربعين دقيقة (00:41) بالطريق جبل الوحش أرض مليلي، لأجل إسعاف ثلاثة ضحايا في بداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية الأولى كهل يبلغ من العمر 68 سنة في حالة دوار والضحية الثانية امرأة تبلغ من العمر 64 سنة في حالة غثيان وتقيء والضحية الثالثة شابة تبلغ من العمر 32 سنة فاقدة للوعي، حيث تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.