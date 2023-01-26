العثور على المرأة المفقودة متوفية بتيزي وزو

عثرت مصالح الحماية المدنية اثر نداء تقدمت به عائلة بقرية مداح ببلدية تيزي غنيف بولاية تيزي وزو و حول فقدان امرأة تبلغ من العمر 52 سنة منذ أيام، على المرأة المفقودة بعد مباشرة مصالحها بتيزي وزو بأمر من المدير العام، عمليات بحث واسعة مدعومة بكل من مديرية الحماية المدينة لولاية البويرة و بومرداس و الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة بالوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء .

و حسب معلومات من طرف أهل المفقودة فقد وجد بعض من ملابسها بغابة مداح.

و في إطار عملية البحث تم تنصيب مركز قيادة عملي تم من خلاله رسم خطة عمل تشمل عملية تمشيط دقيقة لغابة مداح و الأماكن المجاورة

سخرت لها الحماية المدنية 120 عون بمختلف الرتب و 08 كلاب مدربة تحت قيادة رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية تيزي وزو وبمتابعة شخصية من طرف المدير العام للحماية المدنية و بمشاركة افراد الجيش الوطني الشعبي و مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني و مواطني المنطقة، ليتم العثور على المرأة متوفية رحمها الله في وسط الغابة على بعد 04 كلم على قرية مداح.