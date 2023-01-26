توقيف طبيبة مزيفة تسببت في وفاة طفل

أوقفت فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، طبيبة مزيفة بحر هذا الأسبوع إثر تسجيل حالة وفاة في ظروف غامضة.

وأوضحت شرطة عين الدفلى في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "بعد تسجيل حالة وفاة طفل في ظروف غامضة وضعت ذات المصالح الحد لنشاط طبيبة مزيفة قامت بإنشاء عيادة وهمية مختصة في علاج أمراض المخ والأعصاب".

وأضاف ذات المصدر، أن "عملية توقيف المشتبه فيها تمت بعد فتح تحقيق معمق تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة، إثر تسجيل حالة وفاة في ظروف غامضة".

وكشف البيان، أن "الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 06 سنوات كان يعاني من الشلل الدماغي".

"وتم التحقيق بين أن الطفل قبل وفاته خضع لحصة علاج يوم 20 جانفي الجاري، لدى المشتبه فيها بمنزلها المتواجد بمدينة عين الدفلى التي قامت بكرائه مؤخرا وخصصته كعيادة لممارسة نشاطها الغير قانوني بعد إدعائها أنها طبيبة مختصة في علاج أمراض المخ والأعصاب"، حسب البيان.

المعنية كانت تروج لنشاطها المشبوه عبر حساب خاص بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باسم عيادتها تعرض فيه اختصاصها وطريقة علاجها تتواصل من خلاله مع الزبائن وتحديد المواعيد، مثلما أشير إليه.

عناصر الفرقة توصلت كذلك إلى أن المشتبه فيها لا تحوز على أي مؤهل علمي أو شهادة تخول لها ممارسة مهنة الطب، كما ضبط بعيادتها الوهمية أغراض طبية كانت تستعملها في نشاطها المشبوه منها جهاز قياس الدم، سماعتين طبيتين وقفازات طبية.

المشتبه فيها أنجز ضدها ملف جزائي قدمت بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة عين الدفلى عن قضية انتحال مهنة منظمة قانونا (مهنة الطب)، القتل الخطأ و النصب، التي أمرت بإيداعها الحبس المؤقت.