توقيف مسبوق قضائيا اختطف فتاة

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بومهرة أحمد بڨالمة، مسبوقا قضائيا يبلغ 26سنة، على خلفية اختطافه لفتاة والاعتداء عليها بالضرب والجرح العمدي، قبل أن تتمكن من الفرار، وتأخذ في طلب التدخل لتخليصها من الخاطف.

وقد مكن تدخل مصالح الدرك على جناح السرعة، من تحرير الضحية وتوقيف المشتبه فيه الذي أبدى مقاومة عنيفة تجاه أفراد الدرك، محاولا الفرار من مسرح الجريمة، حسبما ذكرت خلية الإعلام المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة.

وأثناء تفتيش المشتبه فيه،عثر بحوزته على سلاح أبيض يتمثل في سكين ثلاثة نجوم ومبلغ مالي.

وقد تبين بعد اقتصاد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق معه، أنه مسبوق قضائيا مبحوث عنه في عدة قضايا تخص القانون العام، مثلما أضافت مصادرنا.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة الذي أحال الملف على جلسة المثول الفوري، حيث صدر في حقه أمر إيداع في الحبس.