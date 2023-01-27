ثلوج وأمطار وبرد على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت باستمرار تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة يتخللهما موجة برد قارس على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في ثلاث نشريات خاصة متتابعة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن ثلوجا يبلغ سمكها بين 10 و15 سم ستتساقط طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المدية، عين الدفلى، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، خنشلة وتبسة.

وأشارت نفس المصالح إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة، التي تقدر كميتها بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا، خلال نهار هذا السبت إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، المدية، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڤالمة وسوق أهراس.

من جهة أخرى ستتواصل موجة البرد القارس التي لا تتراوح فيها درجات الحرارة بين ـ03 وـ06 درجات تحت الصفر إلى 04 و06 درجات فوق الصفر اجتياحها طوال نهار اليوم لولايات تلمسان، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، خنشلة، باتنة، أم البواقي، غليزان، معسكر وتبسة.