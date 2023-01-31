البليدة: توقيف 04 أشخاص متهمين بالتنقيب

أثمرت تحريات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الرمانة إلى الغرب من البليدة، القبض على 04 متهمين بالتنقيب واستكشاف المناجم والمعادن دون ترخيص قانوني، وحجز معدات وأجهزة كاشفة للمعادن.

وكشفت المعلومات الأمنية، أن المتهمين تم القبض عليهم متلبسين بإحدى المغارات القريبة من ضفاف وادي بورومي، وأن العملية استلزمت مشاركة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في العفرون شخصيا، أين تم العثور على المتهمين داخل المغارة (أعمارهم تراوحت بين 30 و55 عاما)، بصدد الحفر والتنقيب عن كنوز وآثار، يعتقد أنها موجودة هناك وتعود للحقبة الرومانية، خاصة وأن المنطقة مشهود لها بوجود آثار تاريخية، وبالتحديد بإقليم موزاية -لا تزال قائمة إلى الساعة -، ليتم القبض عليهم وتحويلهم على العدالة.