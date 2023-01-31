محامو قسنطينة في وقفة تنديدية باغتيال جمال شاوي

قرر مجلس منظمة المحامين لناحية قسنطينة، تنظيم وقفة استنكار وتنديد بما وصفوه بالعمل الإرهابي والجبان الذي راح ضحيته المرحوم المحامي"شاوي جمال"، عبر المجالس الأربعة ومحاكمها، اليوم الثلاثاء، مع تأجيل جميع النشاطات الثقافية والرياضية المقررة ليوم لاحق.

وقد كان مجلس منظمة المحامين لناحية قسنطينة، قد أصدر بيان استنكار وتنديد، صباح أمس، بعد اجتماع استثنائي عقد بين أعضاء هذا الأخير، معتبرين خبر اغتيال المحامي "شاوي جمال" التابع لمجلس منظمة ناحية قسنطينة، بالفاجعة الأليمة التي ألمت بأسرة الدفاع عامة ومنظمة المحامين لناحية قسنطينة بمجالسها الأربعة، واصفين الواقعة بالعمل الجبان والهمجي الذي تعرض له المحامي المغدور، وهذا منذ يوم اختطافه إلى غاية العثور عليه جثة هامدة، وهي الفترة تؤكد منظمة محامي ناحية قسنطينة التي ظلت فيه بواسطة نقيبها في اتصال ومتابعة يومية ومباشرة مع النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة ووكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، حيث لم يتم الإعلان عن أي إجراء حينها حفاظا على سرية التحقيق وأملا في العثور على المحامي الزميل حيا يرزق، قبل بلوغهم خبر وفاته وتأكيده.