بومرداس: الإطاحة بشبكة سرقة المركبات

أطاحت مصالح أمن ولاية بومرداس مؤخرا بشبكة تضم أربعة عناصر تنشط عبر ولايات وسط البلاد متخصصة في سرقة السيارات والمركبات و تزوير هياكلها، حسبما علم يوم الأربعاء لدى مصالح أمن الولاية.

وأوضحت مسؤولة خلية الإتصال، الملازم الأول كرجاني هاجر أن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية تمكنت من الإطاحة بهذه الشبكة المتخصصة في سرقة السيارات و المركبات و تزوير هياكلها إثر استغلال معلومات وردت إلى المصالح الأمنية المعنية.

وعلى إثر عملية توقيف عناصر هذه الشبكة الذين تتراوح أعمارهم مابين 30 و47 سنة التي جرت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص، تم حجز واسترجاع أربع مركبات سياحية نفعية مسروقة وملفات قاعدية مزورة خاصة بالمركبات و هواتف نقالة.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لإستكمال الإجراءات و محاكمتهم، حسب ذات المصدر.