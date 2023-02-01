قرار جديد بخصوص الدخول لحضور نهائي "الشان"

قررت السلطات أن الدخول "لمتابعة نهائي الشان يكون مجانيا لكن عبر حجز الأماكنعبر منصة "تكرتي".

البيان الكامل لوزارة الشباب والرياضة:

تشجيعا للجماهير الجزائرية التي حضرت بقوة خلال كل مباريات شان الجزائر 2022، تنهي وزارة الشباب والرياضة مشجعي الفريق الوطني ان السلطات العمومية قررت مجانية الحجز في منصة التذاكر الالكترونية tadkirati.chan2022.dz الخاصة بمباراة نهائي الشان هذا السبت 04 فيفري 2023 بملعب نلسون مانديلا ببراقي وكذا المباراة الترتيبية المبرمجة غدا الجمعة 03 فيفري بملعب ميلود هدفي بوهران.

للإشارة ان جميع شروط الاقتناء عبر المنصة الإلكترونية tadkirati.chan2022.dz وسحب التذاكر في نقاط السحب المخصصة لذلك تبقى سارية المفعول وذلك وفق الشروط التالية:

1- حجز 5 اماكن على الأكثر عن طريق المنصة الالكترونية tadkirati.chan2022.dz

2- ادخال المعلومات الكاملة المطلوبة.

3- التقدم شخصيا ببطاقة التعريف الوطنية لنقطة السحب بعد طبع وصل التسليم في المنصة الالكترونية.

4- لن يتم تسليم اي تذكرة في نقاط السحب دون تقديم بطاقة الهوية.

5- لن يتم تسليم التذكرة للقاصرين بدون مرافق‎‎.

تبدأ عملية الحجز على المنصة الاكترونية tadkirati.chan2022.dz ابتداء من الساعة العاشرة لصباح اليوم 02 فيفري 2023.