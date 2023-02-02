أمن دائرة مغنية يوقف ثلاثة مبحوث عنه

تمكنت عناصر أمن دائرة مغنية التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف ثلاثة أشخاص محل بحث طبقا لأوامر بالقبض صادرة عن العدالة.

وتم توقيف شخص بالغ من العمر 23 سنة محل أمر بالقبض صادر عن محكمة مغنية عن قضية أعمال عنف عمدية. في حين تم توقيف شخص بالغ 29 سنة من العمر محل أمر بالقبض صادر عن محكمة مغنية عن قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض. أما الثالث فهو شخص بالغ 25 سنة من العمر محل أمر بالقبض صادر عن محكمة مغنية عن قضية "جنحة مساعدة شخص مبحوث عنه على الفرار، جنحة التعدي على رجال القوة العمومية أثناء ممارسة مهامهم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.