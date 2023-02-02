تندوف: اختتام البطولة الجهوية للأمن في العدو

اختتمت بولاية تندوف فعاليات البطولة الجهوية للأمن في العدو على الطريق لناحية الجنوب الغربي وذالك في إطار تنفيذ برنامج النشاطات الرياضية التي تشرف عليه مديرية الصحة والأنشطة الرياضية والاجتماعية للأمن الوطني، بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للصحة النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية لناحية الجنوب الغربي.

وجرى السباق في أجواء حماسية كبيرة، على مسار السباق الذي حدد بـ 07 كلم بالنسبة للرجال و 05 كلم للسيدات، وصولا إلى مركز النشاطات الثقافية الرياضية والترفيهية "المرحوم محافظ الشرطة سلام عبد المجيد " بمدينة تندوف.

وأشرف على اختتام هاته الفعاليات ممثل المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي العميد أول للشرطة بورقبة عبد الحميد حيث تم توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين، بحضور السيد مخبي محمد والي ولاية ولاية تندوف والسلطات المحلية المدنية، والعسكرية والأمنية.

وشارك في هذه المنافسة كذلك الفريق الجهوي للدرك الوطني للناحية العسكرية الأولى في إطار الشراكة بين المديرية للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني.