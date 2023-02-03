سطيف: إنقاذ 03 أشخاص عالقين في جبل ببني ورثيلان

أنقذت وحدات الحماية المدينة بولاية سطيف، 3 أشخاص كانوا عالقين في جبل أزرو شمال مدينة بني ورثيلان.

وأوضحت ذات المصالح، في بيان أن فرق الحماية المدنية ببني ورثيلان، تدخلت الليلة الماضية في عملية البحث عن ثلاثة شباب من المنطقة، تبلغ أعمارهم 26، 28 و33 سنة، استحال عليهم الرجوع إلى ديارهم بعد جولة قادتهم إلى جبل آزرو شمال البلدية، بسبب الضباب والظلام والتضاريس الوعرة للمكان الذي يتميز بالانحدار الشديد.

وأضاف بيان الحماية أن وحداتها بقيت في اتصال دائم بهؤلاء الشباب العالقين، بين دشرتي أمزين وبوغرم وتوجت العملية بعد ست ساعات من الوصول إليهم والعودة بهم سالمين إلى ديارهم في حدود الساعة الثانية من صبيحة اليوم.