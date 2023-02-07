ارتفاع كبير في منسوب مياه سدي الشلف

سجلت مديرية الموارد المائية بالشلف امتلاء سدي وادي الفضة وسيدي يعقوب بزهاء 2.5 مليون متر مكعب من المياه الإضافية عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى ذات الهيئة.

وأوضح مدير القطاع، محمد بوعلي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالحه سجلت بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها ولاية الشلف امتلاء سد وادي الفضة بمليوني متر مكعب من المياه الإضافية، وسد سيدي يعقوب ببلدية أولاد بن عبد القادر بنصف مليون متر مكعب من المياه.

وأضاف أن كمية المياه الإضافية ساهمت في رفع منسوب المياه بسد سيدي يعقوب المخصص للتزود بالمياه الشروب والسقي الفلاحي إلى 80.6 مليون متر مكعب، ورفع منسوب مياه سد وادي الفضة المخصص كليا للسقي الفلاحي إلى 7 ملايين متر مكعب.

ويعتبر سدا وادي الفضة وسيدي يعقوب من أهم الموارد المائية التي تساهم في دعم القطاع الفلاحي بمياه السقي وكذا توفير المياه الشروب بالنسبة لثلاث بلديات جنوب الولاية، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر التي تنتج يوميا 200 ألف متر مكعب إلى جانب استغلال عدد من الآبار الجوفية.