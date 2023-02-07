فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل رضيعا على قيد الحياة (فيديو)

باشرت فرق الإنقاذ الجزائرية، اليوم، عملها في انتشال العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر أمس الإثنين.

وحسب حصيلة كشفت عنها الحماية المدنية، مساء اليوم، فقد تمكن الفريق الجزائري من إنقاذ تحت الردوم بمنطقة أديامان بتركيا رضيع على قيد الحياة، فيما تتواصل عملية إنقاذ الأم تحت الأضواء الكاشفة.

كما تمكن الفريق من انتشال جثتي شخصين متوفيين (راجل وإمرأة)، فيما نقل التلفزيون العمومي أن فريق الإنقاذ الجزائري تمكّن من إخراج فتاة حية من تحت الركام.

فيما يخص الفرق الثانية التي وصلت إلى سوريا صباح اليوم الثلاثاء، أفادت مصالح الحماية المدنية أنه تم عقد اجتماع عمل رفقة السلطات المحلية لمدينة حلب وتم اختيار مكان إقامة قاعدة الحياة ومركز القيادة، كما تم تزويد الفرق بعدد المناطق المنكوبة والمقدرة بـ52 منطقة منكوبة.