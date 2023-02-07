ضبط 7 قناطير من اللحوم الفاسدة بمذبح غير شرعي

تمكنت مصالح الدرك الوطني من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي للدجاج ببلدية مدريسة في ولاية تيارت وحجزت بداخله أزيد من 7 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة الموجهة للبيع.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالنعيمة، استغلت معلومات مؤكدة عن وجود مذبح غير شرعي بمستثمرة فلاحية جماعية يطلق عليها سي الطاهر رقم 9 ببلدية مدريسة، تمت مداهمته بإذن من الجهات القضائية وحجزت به كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة وزنها 711.6 كلغ و17 كلغ من الأحشاء في حالة تعفن، حسب معاينة الطبيب البيطري، إضافة إلى 200 دجاجة حية موجّهة للذبح، تم تحويلها لمدرسة المعاقين سمعيا وبصريا ببلدية السوقر، فيما أتلفت المحجوزات الفاسدة بمصلحة الردم التقني بمدريسة، وسيقدّم الموقوف صاحب المذبح غير الشرعي أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية الذبح غير الشرعي لحيوانات صغيرة، ممارسة نشاط قار دون القيد في السجل التجاري، عدم امتلاك البطاقة الجبائية، عدم امتلاك شهادة الاعتماد البيطري، وعدم امتلاك رخصة استغلال منشأة مصنفة.