عنابة: حجز 25 ألف دينار تونسي وهواتف ذكية مهربة نحو تونس

تمكن، أول أمس، عناصر المراقبة العاملين بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمعبر الحدودي بمنطقة "الحدادة " بولاية سوق أهراس، والتابعين للمديرية الجهوية للجمارك بعنابة، من حجز مبلغ مالي معتبر من العملة التونسية قدر بـ 25 ألف دينار تونسي، غير مصرح به، من طرف أحد المسافرين الجزائريين، الذي كان يحاول تمريرها بطريقة غير شرعية، نحو التراب التونسي، عبر المعبر الحدودي.

وحسب مصادر محلية، فإن توقيف صاحب العملة الصعبة المهربة، من طرف عناصر الجمارك، تم إثر عملية تفتيش دقيق للمركبة، التي كان المشتبه فيه، بداخلها، حيث تم العثور على المبلغ المحجوز، بالإضافة إلى عدد من الهواتف الذكية ولواحق أخرى كانت بحوزة نفس المسافر.

وتم اقتياد المشتبه فيه من طرف أعوان الجمارك، إلى مركز المراقبة، من اجل تحرير محاضر ضده معظمها لها علاقة بمخالفة الإجراءات الجمركية المتعارف عليها قانونيا، التي تدخل في إطار قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال وحماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في إقرار الأمن والنظام العام.

وفي عملية أخرى قامت الفرقة المتنقلة بمنطقة مداوروش التابعة لولاية سوق اهراس، خلال عمل ميداني خارجي، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية موجهة للتهريب قدرة بـ 1084 جعة سعة 50 سل و60 علبة نبيذ أحمر بسعة 1 لتر، بالإضافة إلى حجز 136 قارورة زجاجية من علامة "بوفور" بسعة 25 سل.